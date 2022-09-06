Yeni kurulan Diş Hekimliği Fakültesi hakkında istişarelerde bulundu Yerel Haberler Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Batu Can Yaman'ı ziyaret ederek üniversitelerine yeni kurulan Diş Hekimliği Fakültesi hakkında istişarelerde bulundu. Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Batu Can Yaman'ı ziyaret ederek üniversitelerine yeni kurulan Diş Hekimliği Fakültesi hakkında istişarelerde bulundu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Batu Can Yaman'ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Rektör Beydemir'e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt eşlik etti. Ziyarette, Şeyh Edebali Üniversitesi'ne yeni kurulan Diş Hekimliği Fakültesi ile ilgili konular değerlendirildi. Ziyaret Rektör Beydemir'in hediye takdiminin ardından son buldu. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Can Yaman Rektör Yerel Haberler

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