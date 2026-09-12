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Yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı
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Afyonkarahisar’da yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde okul güvenliği ve alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı, Vali Dr. Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde okul güvenliği ve alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı, Vali Dr. Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

İlgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, yeni eğitim ve öğretim yılına ilişkin genel değerlendirmelerde bulunularak okullarda ve okul çevrelerinde güvenliğin en üst düzeyde sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler ele alındı.

Toplantıda ayrıca öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının huzur ve güven içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, denetimlerin artırılması ve gerekli önleyici tedbirlerin eksiksiz şekilde uygulanması konuları değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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