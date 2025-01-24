Üye Girişi
Haberler
Emeklilerin zam farkı ödemesi hesaplara yatıyor

Milyonların beklediği zam farkı hesaplara yatıyor
Tuzla'da servis minibüsü dere yatağına düştü: 3 ölü, 15 yaralı

Servis minibüsü dere yatağına düştü! 3 ölü, 15 yaralı
Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı
78 kişiyi hayattan koparan otelin sahibi parayı tünele yatırmış!

Önlem almak yerine parayı nereye harcadığı ortaya çıktı

Yeni Bilecik Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü inşaatında sona yaklaşılıyor

Yeni Bilecik Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü inşaatında sona yaklaşılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Şefik Aygöl, yeni Bilecik Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü inşaat alanında incelemelerde bulunarak projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı. Modern mimari ile inşa edilen bina, halkın hizmetine daha konforlu bir şekilde sunulacak.

Vali Şefik Aygöl, yapım çalışmaları devam eden yeni Bilecik Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü inşaat alanında incelemelerde bulunurken sona yaklaşıldığı kaydedildi.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde yapımı devam eden yeni valilik binası inşaatında sona gelinirken, Vali Şefik Aygöl binayı inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. "Şehrimize en kaliteli hizmeti sunmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullanan Vali Aygöl, Bilecik'e özgü bej rengi mermerin ilk kez uygulandığı ve modern mimari anlayışıyla inşa edilen binaların, şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak bir lokasyonda yer alacak ve vatandaşlara daha konforlu bir hizmet deneyimi sunacağını ifade etti. 14 idari birimi içinde bulunduran proje 16 bin 496 metrekare proje alanına, 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. 3 bodrum katlı ve kotlu olarak yapılan proje toplam 7 katlı idari bina ve 185 araçlık açık otoparktan oluşuyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Milyonların beklediği zam farkı hesaplara yatıyor
img

Trump'ın en büyük endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı
img

Kurtardığı son penaltı oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya'daki otel yangınında kasıt var mıydı? İtfaiye raporunda dikkat çeken detay

Yangın faciasında kasıt var mı? Rapordaki detay dikkat çekti
Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Beşiktaş taktik tahtasında dikkat çeken yazı

Beşiktaş taktik tahtasında dikkat çeken yazı
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Trump'ın nükleer silah endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı

Trump'ın en büyük endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı
78 kişinin öldüğü oteli merak etmişler!

78 kişinin öldüğü otelin önünde hatıra fotoğrafı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.