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Yemişen Deresi'nde Islah Çalışmaları Sürüyor

Yemişen Deresi'nde Islah Çalışmaları Sürüyor
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından yürütülen proje kapsamında Yemişen Deresi'nde iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Kanalın genişletilmesi ve betonlamalarla derelerin ıslahı hedefleniyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından derelerin ıslahı amacıyla düzenlenen proje kapsamında Gölbaşı'nın içinden geçmekte olan yemişen deresinde iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Gölbaşı ilçe merkezinde bulunan ve ilçeyi ikiye bölen yaklaşık bin 500 metre uzunluğunda olan Yemişen Deresi'nde iyileştirme çalışmaları kapsamında kanalın içi genişletildi. Genişletme ve taban ile kenarlarına beton yapılan kanalın 2025 yılı sonlarına doğru bitirilmesi planlanıyor.

Çalışmalar kapsamında kanal üzerinden geçen bazı köprülerin yıkıldığı ve mevcut köprülerin üzerinde de iyileştirme çalışmalarının başlatılacağı belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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