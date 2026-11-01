Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yemen ordusu dünden bu yana Husilere 1119 saldırıda 427 Husi unsurunu etkisiz bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü en-Nezzili, dünden bu yana Yemen Şafağı Operasyonu'nda Husilere 1119 saldırı düzenlendiğini ve 427 Husi unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Husilerin sözcüsü Saree ise Suudi Arabistan'ın dünden bu yana 66 saldırı düzenlediğini belirtti.

Yemen ordusundan yapılan açıklamada, dünden bu yana Husi hedeflerine yönelik bin 119 saldırı gerçekleştirildiği bildirilerek, "Bu operasyonlar sonucunda 427 Husi unsuru etkisiz hale getirilmiş; toplam 142 askeri araç, teçhizat ve nakliye vasıtası imha edilmiş veya kullanılamaz duruma getirilmiştir" denildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Mecid Abdullah en-Nezzili, dünden bu yana "Yemen Şafağı Operasyonu" çerçevesinde Husilere ait askeri hedeflere bin 119 saldırı düzenlediklerini duyurdu. En-Nezzili, "Bu operasyonlar sonucunda 427 Husi unsuru etkisiz hale getirilmiş; toplam 142 askeri araç, teçhizat ve nakliye vasıtası imha edilmiş veya kullanılamaz duruma getirilmiştir" dedi. Cevf cephesinde ilerleme kaydedilerek bir dizi stratejik noktanın kontrol altına alındığını, Taiz ve diğer cephelerde ise hava ve topçu desteğiyle Husilere ağır darbeler indirildiğini ifade eden en-Nezzili, "Görevlerimizi kararlılıkla sürdürürken, sivillerin ve sivil unsurların korunması için gerekli tüm önlemler alınmaktadır" ifadelerini kullandı.

Husiler: "Suudi Arabistan 66 saldırı daha düzenledi"

Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree ise, Suudi Arabistan'ın dünden bu yana başkent Sana ile Cevf, Taiz, Sada, Hacce ve Lahic vilayetlerini hedef alan 66 saldırı düzenlediğini belirterek, "Hamis Muşayt ile Taif üslerinden havalanan F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarıyla düzenlenen hava bombardımanları ve Necran'dan gerçekleştirilen füze saldırıları sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi ölmüş veya yaralanmıştır. Askeri gerilimin tırmanmasından bu yana ülkemize yönelik Suudi saldırılarının toplam sayısı 3 bin 755'e ulaşmıştır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanacho'nun tarihi serisi sona erdi

3 golle kazandıkları maçta mutsuzlar! Tarihi seri sona erdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul'da hastanede tedavi görüyor

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın bakın nerde çıktı
Salah'a bomba talip: Anında reddetti

Salah'a bomba talip: Anında reddetti
Mohamed Salah ve Köksal Baba'dan sürpriz buluşma! İşte nedeni

Sürpriz buluşma! İşte nedeni
Türkiye'nin en büyüklerindendi: 46 yıllık yatak devi iflas etti

Türkiye'nin en büyüklerindendi: 46 yıllık yatak devi iflas etti
BES'te yeni dönem: Kısmi ödeme hakkına iki yeni kalem ekleniyor

BES'te yeni dönem! Kapsam genişliyor, iki yeni kalem ekleniyor
7'de 7 yapan Manchester City'e üst üste ikinci şok

7'de 7 yapan Manchester City'e üst üste ikinci şok
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor

Hızlı tren hattı genişliyor! 3 il daha kapsama alındı