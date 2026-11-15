Yemen'de Husiler, Sana'da tutulan yaklaşık 600 esiri tek taraflı serbest bıraktı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkede yıllardır süren iç savaşta esir alınan ve başkent Sana'da tutulan yaklaşık 600 savaş esirinin tek taraflı olarak serbest bırakıldığını açıkladı. Husilerden yapılan açıklamada, bunun savaş sürecinde gerçekleştirilen en büyük tek taraflı esir tahliyesi olduğu savunuldu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkede 12 yıldır devam eden iç savaş kapsamında esir alınan yaklaşık 600 kişiyi serbest bıraktı. Husilerin esir işleri sorumlusu Abdulkadir El-Murtaza, bu faaliyetin Yemen'deki iç savaş sürecinde gerçekleştirilen en büyük tek taraflı esir tahliyesi olduğunu savundu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), serbest bırakma işleminin Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'da gerçekleştirildiğini doğruladı. ICRC'den yapılan açıklamada, serbest bırakma sürecinin Komite ile işbirliği içinde yürütüldüğü bildirildi. Komite heyetlerinin serbest bırakılan kişilerin her biriyle özel görüşmeler gerçekleştirdiği ve evlerine güvenli ve onurlu şekilde dönmelerine destek sağladığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, serbest bırakılacak kişilerin kimliklerinin ve sayısının belirlenmesinde ICRC'nin herhangi bir rolünün bulunmadığı vurgulandı.

ICRC, tarafların talep etmesi halinde Yemen'deki silahlı çatışmayla bağlantılı esir alınan kişilerin gelecekteki serbest bırakılma, nakil ve ülkelerine geri gönderilme süreçlerinde tarafsız aracı olarak destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Eylül 2014'den itibaren başkent Sana'da fiilen kontrolü ele geçirmiş ve 2015'te yönetime el koymuştu. Başkent Sana ve Yemen'in kuzeyi ile batı sahilindeki vilayetler halen Husilerin kontrolü alında bulunuyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdu Rabbu Mansour Hadi'nin talebi üzerine bazı Arap ülkelerinin katılımıyla Arap Koalisyonu oluşturulmuş, koalisyon 25 Mart 2015 tarihinde Husilere karşı askeri operasyona başlamıştı. Koalisyon ve meşru yönetime bağlı güçler ile başkent Sana dahil ülkenin bir bölümünü ve devlet kurumlarını elinde bulunduran Husiler arasındaki çatışmaların etkisiyle Yemen, büyük bir insani krizle karşı karşıya kaldı. Çatışmalarda 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı