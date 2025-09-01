Yedi Başak Derneği'nden Koordinasyon Toplantısı

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Türkiye genelindeki temsilcilikleri ile koordinasyonu güçlendirmek, kurumsal gelişim süreçlerini değerlendirmek ve yeni döneme yönelik yol haritasını belirlemek amacıyla 31 Ağustos'ta Mardin'de istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Yedi Başak Genel Başkanı Av. İsmet Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, temsilcilik sorumluları ve birim yetkilileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Yedi Başak Genel Başkanı Av. İsmet Yıldırım, derneğin bugüne kadar yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini özetleyerek, temsilciliklerin sahadaki önemine değindi. Yıldırım, temsilciliklerin yalnızca uygulayıcı birimler değil, aynı zamanda derneğin büyüme vizyonunu taşıyan en önemli yapılar olduğunu vurguladı.

Toplantının devamında Yön. Kur. Üyesi Mehmet Kurşunlu "İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim" başlıklı sunumunda; insan kaynağının güçlendirilmesi, temsilciliklerin kurumsal kapasitelerinin artırılması ve sürdürülebilirlik adımlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Ardından birim sorumluları, idari işleyişte şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini aktardı. Proje sunumlarında, derneğin aktif faaliyet alanları, ulaşılan bölgeler ve sağlanan faydalar paylaşıldı. Medya Birimi ise sosyal medya çalışmalarının etkileşim gücü ve iletişimde kullanılan yenilikçi yöntemler üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

Ortak akıl ve katılımcı yaklaşım

Programın interaktif oturumlarında, temsilciler sahadaki deneyimlerini aktararak sorunlar ve çözüm önerilerini dile getirdi. Katılımcıların görüş ve önerileriyle toplantı daha kapsayıcı bir çerçeve kazandı.

Toplantının sonunda, iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin, Yedi Başak'ın kurumsal kapasitesini artıracağı ve insani yardım faaliyetlerinin daha geniş coğrafyalara ulaştırılmasına katkı sağlayacağı vurgulandı. - GAZİANTEP