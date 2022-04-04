Yazlık lastik değişimlerinin ertelenmesi büyük risk oluşturuyor

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Kış lastiği uygulamasının 1 Nisan'da sona ermesiyle birlikte lastikçilerde yazlık lastik değişimleri başladı.

Kış Lastiği Uygulaması 1 Aralık 2021'da başladı ve 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle sona erdi. Hava sıcaklığının 7 derecenin üzerine çıkmasıyla tüm özelliğini yitiren kışlık lastikler, sürücüler için büyük risk oluşturuyor. Yükselen hava sıcaklıklarıyla birlikte vatandaşlar da araçlarında takılı olan kışlık lastikleri, yazlık lastiklerle değiştirmeye başladı. Yol tutuşu ve güvenli duruş mesafesi açısından hayati önem taşıyan lastiklerin mevsimi dışında kullanılması istenmeyen kazalara neden olabiliyor.

"Lastik değişiminin ertelenmemesi gerekiyor"

Uzun yıllardır Eskişehir'de araç lastiği işiyle uğraşan Sami Yusuf, hava sıcaklıklarının artmasıyla yaklaşık 1 haftadır yazlık lastiğe geçiş için değişimlerin yapıldığını söyledi. Sürücüleri kışlık lastiklerin bu mevsimde büyük risk oluşturduğunu konusunda uyaran Yusuf, şunları ifade etti:

"Havaların düzelmesiyle lastik değişimleri başladı. Yaklaşık 1 haftadır kışlık lastiklerini yazlıklarla değiştirmek isteyenler geliyor. Değişimlerin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Vatandaşlar uzun süren kış koşullarından ve yağışlardan dolayı lastik değişimlerini erteliyor. Fakat kışlık lastikler 7 derecenin üzerinde işlevini kaybediyor. Yol tutuşu ve duruş mesafesi normalden farklı oluyor. Bu da kazaları beraberinde getiriyor. Bu günlerde hava sıcaklıkları 20 derecelere kadar yükseldi. Yağış olsa dahi hava sıcaklığından dolayı kışlık lastikler beklenen performansı gösteremez. Lastiklerin uygun olmaması hem risklidir hem de maliyetli. Mevsimi dışında kullanılan lastik çabuk aşınır ve aracın yakıt tüketimini artırır. Bunlardan dolayı lastik değişiminin ertelenmemesi gerekiyor." - ESKİŞEHİR