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Malkara'da Kadınlar İmece Usulü Kışlık Hazırlıyor

Malkara'da Kadınlar İmece Usulü Kışlık Hazırlıyor
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kadınlar, yaz sebzelerini uygun fiyatla alıp imece usulü kışlık yiyecekler hazırlıyor. Domates, biber ve patlıcan işleyen kadınlar, bütçelerini korurken imece geleneğini de yaşatıyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kadınlar, imece usulü kış hazırlıklarıyla yaz aylarının bereketini kış sofralarına taşıyor. Sebze fiyatlarının daha uygun olduğu yaz dönemini değerlendiren kadınlar, bir yandan kışlık yiyeceklerini hazırlarken diğer yandan imece geleneğini yaşatıyor.

Malkara'da yaşadıkları köyde bir araya gelen kadınlar, yaz aylarında bol miktarda bulunan sebzeleri satın alarak kışlık ürünlere dönüştürüyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan hazırlıklarda domates, kıl biber, kapya biber ve patlıcanlar tek tek işlenerek kavanozlara dolduruluyor.

Özellikle kıl biberli domates acılı sos hazırlayan kadınlar, domates ve biberleri özenle temizleyerek pişiriyor. Kapya biber ve patlıcanlar ise közde pişirildikten sonra kabukları ve çekirdekleri temizlenerek kavanozlanıyor. Hazırlanan ürünlerin kış aylarında sofralarda tüketilmesi hedefleniyor.

İmece geleneği yaşatılıyor

Kışlık hazırlıklar yalnızca yiyecek stoklamakla kalmıyor, kadınların bir araya gelerek dayanışma içerisinde çalışmasına da imkan sağlıyor. Bir kişinin tek başına uzun sürede tamamlayabileceği işler, imece usulüyle kısa sürede tamamlanıyor.

Kadınlar, hazırlıklar sırasında bir yandan sebzeleri işlerken bir yandan da sohbet ederek vakit geçiriyor. Böylece yıllardır özellikle kırsal kesimlerde sürdürülen imece kültürü yeni nesillere de aktarılıyor.

Yaz mevsiminde sebzelerin daha uygun fiyatlardan alınabilmesi ise aile bütçesine katkı sağlıyor. Kış aylarında aynı ürünlerin daha yüksek fiyatlara alınmasının önüne geçmek isteyen aileler, ihtiyaç duydukları miktardaki sebzeyi yaz aylarında satın alarak kendi kışlıklarını hazırlıyor.

Sebzeler uygun fiyattan alınıyor

Kışlık hazırlıklarda kullanılan sebzelerin kilogram fiyatları da dikkat çekiyor. Kadınların verdiği bilgilere göre bu dönemde kapya biberin kilogramı yaklaşık 35-40 TL, domatesin kilogramı 15-20 TL, kıl biberin kilogramı yaklaşık 50 TL, patlıcanın kilogramı ise 50-60 TL arasında değişiyor.

Sebzeleri toplu olarak satın alan kadınlar, ürünleri ev yapımı kışlık yiyeceklere dönüştürerek hem sofralarının ihtiyacını karşılıyor hem de aile bütçesini korumaya çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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