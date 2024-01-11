Yazarlar ve Şairler Dayanışma Derneği Kütahya İl Temsilcisi Ayşe Durak Görevlendirildi

Yazarlar ve Şairler Dayanışma Derneği Kütahya İl Temsilcisi olarak Ayşe Durak görevlendirildi.

İl Temsilcisi olarak Ayşe Durak, merkezi İzmir'de bulunan Yazarlar ve Şairler Dayanışma Derneğinin yazarlara ve şairlere destek vermek, aralarında bilgi alışverişini sağlamak eğitimlerine katkıda bulunmak olduğunu dile getirdi. Durak, derneğin ayrıca yardımlaşmayı sağlamak, yazar ve şairlerin gelişimi ile edebiyatın da gelişimine katkıda bulunmak, yazar ve şairlerin eserleri ile ilgili her türlü haklarının korunmasını sağlamak, hiçbir siyasi görüş, dini inanç, eğitim, meslek grubu ayrımı yapılmaksızın belirlenen hedefleri gerçekleştirmek amacıyla kurulduğunu söyledi. - KÜTAHYA