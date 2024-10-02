Yazar ve Gazeteci Recep Güven Hayatını Kaybetti

Bursa'da siyasi araştırmalarıyla tanınan gazeteci ve yazar Recep Güven hayatını kaybetti.

Bursa'da bir çok siyasiye danışmanlık da yapan Recep Güven, geçirdiği beyin kanamasının ardından uzun süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde vefat etti. Recep Güven'in cenazesi Elmasbahçeler Mahallesi Akbaşak caminde kılınan cenaze namazının ardından Baruthane Mezarlığı'na defnedilecek. - BURSA