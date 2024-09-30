Besni Eğitim Bayramı'nda Baba-Oğul Yazarların İlgisi

Türkiye'de kutlanan ilk ve tek eğitim bayramı olan Besni Eğitim Bayramı'nda 3 gün boyunca birçok etkinlik düzenlendi. Yazarlar arasında baba-oğul olarak etkinliğe katılan Mustafa Coşkun ve oğlu Hüseyin Mirhat Coşkun'a okurları büyük ilgi gösterdi.

Besni Eğitim Vakfı'nın organize ettiği 26. Besni Eğitim Bayramı kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde birçok etkinlik düzenlendi. Gerçekleşen etkinlikte yazarlar okurlarıyla buluştu. Yazarlar arasında baba-oğul olarak etkinliğe katılan Yazar Mustafa Coşkun ve oğlu Hüseyin Mirhat Coşkun'a okurları büyük ilgi gösterdi. Yedi yaşında yazarlığa başlayan Hüseyin Mirhat Coşkun, Türkiye'nin en genç yazarı unvanını kazanırken etkinlikte bütün ilgiyi üzerine çekti.

Babasıyla birlikte böyle bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Hüseyin Mirhat Coşkun, "Besni Eğitim Bayramı'na katılmak benim için çok önemlidir. Çünkü dünyada kutlanan tek eğitim bayramıdır. Ayrıca ilk defa babamla birlikte bir imza gününe katılmanın heyecanını yaşıyorum. Bu durum gelen okurların dikkatinden kaçmıyor. Birlikte insanlara faydalı olmak çok gurur verici bir duygudur" dedi.

Kitapların en iyi ebeveyn ve öğretmen olduğunu vurgulayan Eğitimci-Yazar Mustafa Coşkun ise, "Türkiye'de kutlanan tek eğitim bayramı olan Besni Eğitim Bayramı etkinliğinde okurlarımıza kitap imzalama gururunu yaşıyoruz. Bu bayram Besni'nin aydınlık yüzünü göstermektedir. Ayrıca burada oğlum Mirhat'la aynı masada okurlarımızla buluşmak çok güzel bir duygu. Baba-oğul olarak burada bulunmamız okurlar üzerinde ayrıca çok etkili oluyor" diye konuştu. - ADIYAMAN