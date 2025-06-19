Yaz Aylarında Su Tüketiminin Önemi ve Güneş Çarpmasından Korunma

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Bursa'da Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Emre Yalçıntaş, sıcak havalarda bol su tüketimi ve güneş çarpmasından korunmanın hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireylerin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Yaz aylarında bol su tüketin

BURSA - Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Emre Yalçıntaş, sıcak havalarda su içmenin ve güneş çarpmasından korunmanın önemine dair açıklamalarda bulundu.

Sıcak havalarda bol su tüketmenin sağlığın korunması için alınacak basit ve etkili bir önlem olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Yalçıntaş, "Sıcaklıkların yoğun olduğu günlerde vücut terleme yoluyla sıvı kaybetmektedir. Eğer bu kayıp yeterli miktarda yerine konulmazsa; halsizlik, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü gibi başlayıp, bilinç bulanıklığına kadar varan ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Özellikle yaşlılar çocuklar, kronik hastalığı olanlar bu konuda çok daha dikkatli olmalıdır" dedi.

Günlük su ihtiyacının kişiden kişiye değişen bir durum olduğunu ve bir bireyin günde ortalama iki ya da iki buçuk litre su içmesi gerektiğinin bilgisini veren Yalçıntaş, "Bu miktar dış ortamdaki hava sıcaklığı, yapılan fiziksel aktivite, bireyin genel sağlık durumuna göre artabilir ancak bundan aşağısına düşmemelidir" şeklinde konuştu.

Güneşten mutlaka korunun

Bunun yanında yaz aylarında güneş çarpması vakalarının da sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğunu vurgulayan Yalçıntaş, güneş çarpmalarının zamanında müdahale edilmediğinde hayati risk oluşturduğuna dikkat çekti. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkünse dışarıda çıkmamasını öneren Yalçıntaş, "Vatandaşlarımızın bu saatlerde dışarıda olması gerekiyorsa mutlaka şapka, güneş gözlüğü, açık renkli ve bol kıyafetler tercih etmelidir. Açık alanda çalışmak zorunda olanlar ve tarım işçileri de bu saatlerde mümkün olduğunca gölgede kalmalı ve bol bol su molası vermelidir" diye konuştu.

Basit önlemlerle sağlığınızı koruyun

Eğer bir kişide yüksek ateş, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı, kas krampları ve mide bulantısı gibi belirtiler varsa güneş çarpmasından şüphe edilmesi gerektiği üzerinde duran Yalçıntaş, "Bu durumda kişi serin bir ortama alınmalı, soğuk uygulamayla kişinin vücut sıcaklığı düşürülmeli ve kısa sürede bir sağlık kurumuna başvurmalıyız. Unutmayalım ki sıcak havalarda alınacak çok basit önlemlerle büyük sağlık sorunlarının önüne geçebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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