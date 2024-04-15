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Yayla ve köyler baharla yeşile bürünerek renklendi

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Yayla ve köyler baharla yeşile bürünerek renklendi

MERSİN - Türkiye'nin tarım merkezlerinden Mersin'de baharla birlikte yayla ve köylerde yeşile büründü, bahçeler rengarenk çiçeklerle süslendi.

Türkiye'nin üretim ve turizm noktalarından önemli bir yere sahip olan Mersin'de bahar havası sıfır rakımdan sonra köyler ile yaylalarda etkili olmaya başladı. Sahil kısmının ardından 500'den bin 2 bin rakıma doğru etkili olan bahar havasıyla doğa canlandı. Köyler, yaylalar ile bahçeler yeşile büründü. Bazı tarlalar ise doğal olarak çıkan rengarenk çiçeklerle süslendi. Arıların da polen toplamaya başladığı çiçekler çevreye ayrı bir güzellik kattı. Erdemli ilçesine bağlı Karayakup köyü de yeşil rengini aldı.

Yöre sakinlerinden Bahattin Öngün," Bahar mevsimiyle bazı ağaçlar çiçek açtı, bazı ağaçlar meyveye döndü. Görüntü çok güzel, köyümüzün güzelliğine güzellik katıyor. Baharla birlikte hareketlilik ve iş mevsimi de açılmaya başladı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karayakup Türkiye Mersin Tarım Doğa Yerel Yaşam Güncel Haberler

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