UŞAK (İHA) - "Yayalaştırılan Sokaklar" Uşak'ta hayata geçiriliyor

UŞAK - Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, vatandaş ve esnafla bir araya gelerek önümüzdeki günlerde hayata geçmesi planlanan "Yayalaştırılan Sokaklar" projesini anlattı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, şehir merkezinde hayata geçirmeyi planladıkları "Yayalaştırılan sokaklar" projesini anlatmak amaçlı esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özel bir kafede düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Durmuş Akkaya ve Mehmet Kurnaz'ın yanı sıra, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Osman İşman ve Altan Tufan katıldı. Söz konusu proje için ilk kazmanın en kısa sürede vurulacağını anlatan Başkan Çakın, "Bu proje sayesinde; ele aldığımız bölgedeki sokaklar daha konforlu ve modern bir görünüme kavuşacak. Ayrıca yaya sirkülasyonunun artması ile bölgedeki hareketlilik daha da çoğalacak. Bu da hem esnafımızı hem de vatandaşlarımızı memnun edecek" diye konuştu. Projenin en ince detaylarını, bölgede faaliyet gösteren esnaflara ve bölgede yaşayan vatandaşlara video sunum desteğiyle aktaran Başkan Çakın, kısa sürede başlanıp ivedilikle bitirilmesi hedeflenen bu projeyle bölgenin bütün unsurlarıyla bir cazibe merkezi haline geleceğini de vurguladı.

Başkan Çakın, projenin Kurtuluş Mahallesi'nde yer alan 1 Eylül Caddesi, 2. Doğan Sokak, Adak Sokak, Abdiloğlu Sokak, Dede Hasan Sokak ve Acun Sokak ile sokağın sonundaki parkın bulunduğu bölgede uygulanacağını hatırlatarak; "Yayalaştırılan Sokaklar Projesi'nin tamamlanmasıyla teknik ve sosyal anlamda bölgedeki yaya hareketliliği artacak. Böylece hem vatandaş hem de esnaf açısından ciddi kazanımlar elde edilecek. Çalışmalar sonucunda görsel açıdan daha cazip bir alana kavuşacak alan ile kent merkezimiz güzelleşecek, şehrimizin değerine değer katılacak. Bu anlamlı projeyi şehrimize kazandıracak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.