Yayalar, kaldırıma park eden sürücüye tepki gösterdi

Bilecik'te araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede aracını kaldırımın üzerine park eden sürücüye yayalar tepki gösterdi.

Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde kaldırımın üzerine park eden 11 TH 140 plakalı otomobil, yayaların tepkisine neden oldu. Yayalar kaldırımda geçecek yer kalmadığını söyleyerek sürücülerin daha duyarlı olmasını istedi. - BİLECİK