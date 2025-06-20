Yavuzeli'nde 5 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 51 eğitim kurumunda toplam 5 bin 892 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Şehit Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi okul birincisi olan Elanur Genç ise karnesini babasının elinden aldı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 51 eğitim kurumunda toplam 5 bin 892 öğrenci karnesine kavuştu. İlçedeki tüm okullarda düzenlenen törenlerle karne heyecanı yaşandı. Ballık Ortaokulu'nda gerçekleştirilen karne törenine Yavuzeli Kaymakamı Ömer Zuhal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç da katıldı. Törende öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Zuhal, çocuklarla sohbet ederek tatili verimli geçirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Özellikle bol bol kitap okumalarını isteyen Zuhal, öğrencilere yakın ilgi gösterdi.

Şehit Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi okul birincisi olan Elanur Genç ise karnesini babası Mahmut Genç'in elinden aldı. - GAZİANTEP