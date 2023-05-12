Yavuz Selim TOKİ'lere yalıtım müjdesi

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Ilıca'da yıllar önce inşa edilen Yavuz Selim TOKİ siteleri büyük bir problemden kurtuldu. 22 ve 26. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile yaptığı görüşmeler sonuç verdi. TOKİ, 27 blok ve 432 daireden oluşan sitelerin yalıtım ihtiyacı için harekete geçerken, başlatılan bu seferberliğe Büyükşehir Belediyesi ile Aziziye Belediyesi de dahil oldu. Süreçte hem Yavuz Selim TOKİ'lerin yalıtım ihtiyacı ortadan kalkmış, hem de 3 bin kişinin yaşadığı söz konusu yerleşim merkezinin altyapı ve diğer ihtiyaçları da giderilmiş olacak.

Yavuz Selim Sakinlerine Müjde

Müjdeli haberi site sakinleriyle paylaşmak için dün gerçekleştirilen toplantı ile ilk adım atıldı. 22 ve 26. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, TOKİ'nin buradaki çalışmalara en kısa sürede başlayacağı haberini Yavuz Selim TOKİ sakinleriyle paylaştı. Bahse konu sitede gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, TOKİ'nin çok kıymetli bir yaklaşım sergilediğini ve bundan 19 yıl önce inşa ettiği yapılarla bile yakından ilgilendiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Başkan Orhan'dan Teşekkür

Halk arasında 'mantolama' diye tabir edilen yalıtım sisteminin o dönemin inşaat teknik ve yönetmelikleri içerisinde bulunmadığının altını çizen Başkan Orhan, "Yavuz Selim TOKİ'lerde böyle bir ihtiyaç vardı ve bu ihtiyacın giderilmesi kararlaştırıldı. Mustafa Ilıcalı Hocamız sağ olsun, bu konuya hep öncülük etti, girişimlerimizin ve bu talebimizin sürekli takipçisi oldu. Sonuç olarak aldığımız müjdeli haber, Toplu Konut İdaremizin Yavuz Selim TOKİ'lerin yalıtım ihtiyacının giderilmesi yönünde oldu. Ben Mustafa Ilıcalı Hocamıza ve TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Sitelerimizin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da yine Büyükşehir Belediyemizle işbirliği içerisinde kapsamlı bir çalışma yürüteceğiz. Yavuz Selim sakinlerimize şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

"Yaptığımız her işin arkasındayız"

TOKİ'den görevli bir ekibin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan 22 ve 26. Dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise, "Bizim iktidarımız yaptığı her işin arkasında durmuş ve sahip çıkmıştır. Bunun en son örneği de, Yavuz Selim TOKİ'lerdir. Hemşehrilerimizin beklentilerinin karşılanması noktasında biz elimizden geleni yaptık ve gerekli girişimlerde bulunduk. TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut Bey de, Ilıcalı hemşehrilerimizin taleplerine kayıtsız kalmadı ve bu yalıtım sorununun çözümüne dair gerekli talimatları verdi. Sitelerimizin diğer altyapı gereksinimleri için de, yine Büyükşehir Belediyemiz ve Aziziye Belediyemiz seferber olacak. TOKİ Başkanımıza ben de şükranlarımı sunuyorum. Yakında başlanacak olan bu çalışmaların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM