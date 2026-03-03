Kaymakam İlhan, vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu

Ramazan ayı kapsamında hane ziyaretlerini sürdüren Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, Işık ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Gerçekleştirilen ziyarette aile bireyleriyle aynı sofrada orucunu açan Kaymakam İlhan, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve birlik ruhuna dikkat çekerek vatandaşlarla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ailenin talep ve önerilerini dinleyen İlhan, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade etti.

İftar programının ardından Işık ailesinin kızlarının doğum günü de kutlandı. Doğum günü pastasının kesildiği programda minik evlada sağlıklı ve mutlu bir ömür temennisinde bulunuldu.

Ziyarette Kaymakam İlhan'a; İlçe Emniyet Müdürü Gökçen Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Emre Şimşek, İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sebile Şenyurt Şimşek ile İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü Şerif Yalçınkaya eşlik etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı