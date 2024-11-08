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Yatağan Kaymakamı Kılıç, Kamu Hizmetlerini İyileştirmek İçin Denetimlere Devam Ediyor

Yatağan Kaymakamı Kılıç, Kamu Hizmetlerini İyileştirmek İçin Denetimlere Devam Ediyor
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Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, ilçedeki kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla denetimlerine aralıksız devam ediyor. Kurum amirlerinden detaylı bilgiler alan Kılıç, hizmetlerin daha etkin yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlara sunduğu hizmetleri daha etkin ve verimli hale getirmek amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Göreve başladığından bu yana kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak için denetimlere önem veren Kaymakam Kılıç, ilçedeki kamu kurumlarının işleyişini yerinde inceleyerek denetim faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaymakam Kılıç, denetim ziyaretlerinde kurum amirlerinden yapılan çalışmalar ve süreçlerle ilgili detaylı bilgiler aldı. Hizmetlerin yasal çerçeveler içinde daha hızlı ve etkin yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Kurum amirlerine ve personele başarılı çalışmalar dileklerini ileten Kaymakam Kılıç, vatandaşların kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için disiplinli bir çalışma sürecinin devam edeceğini ifade etti. Kaymakam Kılıç'ın denetimleri, ilçede kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi adına olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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