Led ışıklı traktör dikkat çekti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yeni yıl için led ışıklarla süslenen traktör vatandaşların ilgisini çekti.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde modifiye tutkunları, yörede simge haline gelmiş bir traktörü yaklaşık 100 metre uzunluğundaki LED ışıklarla süsleyerek çekici üzerinde gezdirdi.

Çalışma boyunca trafik kurallarına azami özen gösteren sürücü Erdem Çetinkaya, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına süslenen traktörü trafiğe çıkarmadı. Traktör, çekici üzerinde ilçe merkezinde tur atarken, vatandaşların da ilgisini çekti. - MUĞLA