Haberler

Led ışıklı traktör dikkat çekti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Yatağan ilçesinde modifiye tutkunları, simge haline gelen bir traktörü LED ışıklarla süsleyerek çekici üzerinde ilçe merkezinde gezdirdi. Sürücü, trafik kurallarına uygun hareket ederek trafiğe çıkarmadı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yeni yıl için led ışıklarla süslenen traktör vatandaşların ilgisini çekti.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde modifiye tutkunları, yörede simge haline gelmiş bir traktörü yaklaşık 100 metre uzunluğundaki LED ışıklarla süsleyerek çekici üzerinde gezdirdi.

Çalışma boyunca trafik kurallarına azami özen gösteren sürücü Erdem Çetinkaya, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına süslenen traktörü trafiğe çıkarmadı. Traktör, çekici üzerinde ilçe merkezinde tur atarken, vatandaşların da ilgisini çekti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan bir kişi kurtarıldı, 22 ev boşaltıldı

2 mahalleye çığ düştü! 1 kişi kar altında kaldı, 22 ev boşaltıldı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi