Haberler

Yatağan'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Faaliyeti

Yatağan'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Faaliyeti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Semt Pazarı'nda vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Telefon ve internet dolandırıcılığına yönelik önemli bilgiler verildi.

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından, vatandaşların suçlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla ilçemiz Semt Pazarı'nda "Asayiş Olayları" ve "Dolandırıcılık" konulu broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Pazar alanında yapılan çalışmada vatandaşlara; özellikle telefon dolandırıcılığı, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık, sahte polis-savcı yöntemi ve kapıdan yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği anlatıldı.

Emniyet ekipleri, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini vurguladı.

Bilgilendirme faaliyetlerinin, Yatağan İlçe Emniyet Müdürü Gökçen Doğan koordinesinde yürütüldüğü öğrenildi. Dağıtılan broşürlerde, hem asayiş olaylarına karşı alınabilecek önlemler hem de dolandırıcılık yöntemlerinden korunma yolları hakkında detaylı bilgilere yer verildi.

Vatandaşlar, emniyet güçlerinin sahada yaptığı bu tür bilgilendirme çalışmalarının oldukça faydalı olduğunu ifade ederek yetkililere teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı

Erdoğan, Papa Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt: Kesinlikle gündemimizde yok

Genel Başkan Arıkan'dan parti birleşme iddialarına yanıt
Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Papa'nın ilk durağı Anıtkabir! Özel Defter'e bu notu düştü
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı

100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.