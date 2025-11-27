Yatağan'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Faaliyeti

Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından, vatandaşların suçlara karşı bilinçlendirilmesi amacıyla ilçemiz Semt Pazarı'nda "Asayiş Olayları" ve "Dolandırıcılık" konulu broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Pazar alanında yapılan çalışmada vatandaşlara; özellikle telefon dolandırıcılığı, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık, sahte polis-savcı yöntemi ve kapıdan yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği anlatıldı.

Emniyet ekipleri, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini vurguladı.

Bilgilendirme faaliyetlerinin, Yatağan İlçe Emniyet Müdürü Gökçen Doğan koordinesinde yürütüldüğü öğrenildi. Dağıtılan broşürlerde, hem asayiş olaylarına karşı alınabilecek önlemler hem de dolandırıcılık yöntemlerinden korunma yolları hakkında detaylı bilgilere yer verildi.

Vatandaşlar, emniyet güçlerinin sahada yaptığı bu tür bilgilendirme çalışmalarının oldukça faydalı olduğunu ifade ederek yetkililere teşekkür etti.