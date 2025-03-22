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Yaşlılar Haftası'nda Jandarma, Şehit ailesini ziyaret etti

Yaşlılar Haftası'nda Jandarma, Şehit ailesini ziyaret etti
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Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Yaşlılar Haftası dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.

Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Yaşlılar Haftası dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Çokradan mahallesinde ikamet eden Şehit Piyade Er İsmail Genç'in annesi Tekmile Genç ve babası Nihat Genç, 'Yaşlılar Haftası' nedeniyle ziyaret edildi. Ziyareti gerçekleştiren Jandarma ekipleri, şehit ailesiyle yakından ilgilendi. Jandarmadan yapılan açıklamada, "Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve ailelerinin her zaman yanında olmak Jandarma Teşkilatımızın öncelikli görevlerinden biridir. Vatanı uğruna gözünü kırpmadan can veren aziz şehitlerimizin emanetleri emanetimizdir" ifadelerini kullanıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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