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Yaşlılar Haftası dolayısıyla Bayburtlu Kıbrıs gazisi ve şehit ailesi ziyaret edildi

Yaşlılar Haftası dolayısıyla Bayburtlu Kıbrıs gazisi ve şehit ailesi ziyaret edildi
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Yaşlılar Haftası münasebetiyle Kıbrıs Gazisi Mehmet Ozulu ve Şehit İdris Karakaşoğlu'nun ailesi ziyaret edildi.

Yaşlılar Haftası münasebetiyle Kıbrıs Gazisi Mehmet Ozulu ve Şehit İdris Karakaşoğlu'nun ailesi ziyaret edildi.

Bayburt Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Yaşlılar Haftası münasebetiyle ziyaretler gerçekleştirildi. İl Müdürü Salih Köse ve Müdür Yardımcısı Hazar Altundaş, esnaf olan Kıbrıs Gazisi Mehmet Ozulu'yu iş yerinde ziyaret ederek, Yaşlılar Haftası'nı kutladı. Ziyaretten memnuniyet duyan Gazi Ozulu, Köse ve Altundaş'a teşekkürlerini iletti. 2012 yılında Bingöl-Muş kara yolu Kardeşler köyü mevkiinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen İdris Karakaşoğlu'nun annesi de evinde ziyaret edilerek, hayır duası alındı. Şehidin annesiyle bir süre sohbet sohbet eden Köse, şehide Allah'tan rahmet diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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