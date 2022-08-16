Yaşlı çift çalışma azmiyle örnek oluyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 80 ve 70 yaşındaki karı koca ilerlemiş yaşlarına rağmen bağda çalışarak gençlere taş çıkartıyor. Çalışma azimleriyle örnek olan yaşlı çift sağlıkları elverdiğince üretmeye ve çocuklarına destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde oturan 80 yaşındaki Mahmut Baş ve 70 yaşındaki Ayşe Baş çiftçinin çalışma azmi gençlere örnek oluyor. Sabahın erken saatlerinde üzüm bağına giren yaşlı çift bağlarının içindeki otları elleriyle kopararak iyi üzüm yetiştirmek için azimle çalışıyorlar. Uzun yıllar çiftçilik yaptıklarını, gençlik yıllarında tütün dahi diktiklerini anlatan çift, çiftçiliğin zor olduğunu ifade etti.

"Evladının yüzü gülmezse senin de yüzün gülmez"

Çiftçiliğin zor olduğunu ve garantisinin bulunmadığını belirten 80 yaşındaki üretici Mahmut Baş, "Ben çiftçi olduğum halde BAĞ-KUR'dan emekli oldum. İki emanetim var biri kız biri erkek. Bunlar kendilerini anca idare edebiliyorlar. Allah devletimize zeval vermesin. Annemden doğdu doğalı bu işlerle uğraşıyorum. Önceden tütüncülük yapıyordum. Bu bağın olduğu yere tütün dikiyordum. Oğlana sen buralara ev yap dedim. Ben aldığım zamanlar ev yapamadım. Gelişigüzel bir yerde duruyorum. Bundan sonra kat yapsam ne olur diye düşündüm. Kendi halimde yaşıyorum. Çiftçiliği herkese tavsiye etmem fakat okumayanlar bu mesleği yapabilirler, aç kalmazlar. Eylül'ün 13'ünde 80 yaşına gireceğim. Allah'a gençliğimde ne verirsen ver ben yaşlılığımda kaldıramam dedim. Bu yaşta sağlığımdan memnunum. Çiftçilik zor oluyor. İki evladın yüzü gülmediği zaman senin yüzün gülmez. Oğlum burada zorluk çekerken ben evde yatınca vicdanım rahat etmiyor. Biz 4 kardeştik. 3 tanesi vefat etti. 3'ü de gerçek dünyada ben yalan dünyadayım. Allah cümlemize hayırlı ölüm nasip etsin." dedi.

"Gençlikte dağı deviriyordum"

Eşiyle birlikte yıllardır tarlalarda bağlarda çalıştıklarını anlatan 70 yaşındaki çiftçi Ayşe Baş ise, "İki emanetimiz var. Onlara hizmet ediyorum. Tütüncülük de zor bağcılık da zor. Gençlikte dağı deviriyordum. Çift yevmiyeye gidiyordum. Öğlene kadar üzüm seriyordum öğleden sonra bir daha gidip çalışmaya devam ediyordum. Öyle olmasa bu toprakları alamayacaktım. Bu topraklar sayesinde ev yaptık." şeklinde konuştu.

Mahmut ve Ayşe Baş çiftinin oğlu ve aynı zamanda üzüm üreticisi olan 53 yaşındaki Mehmet Baş ise şunları söyledi: "20 yıldır üretiyoruz. Bir beklentimiz var. Mahsul para etmiyor. Girdiler, mazot, gübre çok pahalı. Gerçekten çiftçilik çok zor. İnşallah iyi olur ama şarap gibi olursa iyi değil. 1 lira 40 kuruş civarında dediler şaraba. Geçen gün ise 90 kuruşa düştüğünü söylediler ama iyi malın iyi para yapacağını düşünüyorum. Gerçekten üzüm yetiştirmek kolay değil. Bu bebek gibi, iyi bakmak lazım. Kendine bakmasan bile mala iyi bakman lazım. Yani taze bebek gibi bu. Hayırlısı olur inşallah" - MANİSA