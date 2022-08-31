Yaşları küçük, yürekleri kocaman

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 2 ortaokul öğrencisi, okudukları kitapları ve oynamadıkları oyuncakları sokak hayvanları için satışa çıkarmıştı. Çocuklara Gençlik Merkezi de oyuncak desteği verdi.

Düzce'de yaşayan 12 yaşındaki Yunus Emre Çelik ile Yiğit Özgür, daha önce okudukları kitapları ve oynamadıkları oyuncakları sokak hayvanları için satmaya karar verdi. Bahçeşehir bölgesinde tezgah açan çocuklar, ürünleri 10 liradan satışa çıkardı. Öğrenciler, kitap, oyuncak, bilgi seti ve tespih gibi ürünlerin yer aldığı tezgahtan elde edilen gelir ile sokak hayvanlarına mama alıyor. Durumu medyada gören Düzce Gençlik Merkezi çocuklara ulaştı. Yunus Emre Çelik'in ailesinin Adıyaman'a taşınması sebebi ile Yiğit Özgür ile buluşan liderler, girişiminden ötürü Özgür'e oyuncak hediye etti.

"Artık Gençlik Merkezi'nin verdiği oyuncuları satacağım"

Haberlere çıkmasının ardından bir çok kişi tarafından tebrik telefonu aldığını dile getiren Yiğit Özgür, Daha önce haberlere çıkınca herkes sevdi, tebrik ettiler. Gençlik merkezi benim yaptığım çalışmayı görmüş. Bana destek olmak için oyuncak verdiler. Buradaki oyuncakları da satarak sokak hayvanlarına mama alacağım. Pazar yerinde de satış yaptım. Pazar yerinde pazarcılar bana çok destek oldu. Orada yine kendi oyuncak ve kitaplarımı satıyordum. Artık Gençlik merkezinin verdiği oyuncakları satacağım. Annanemin Pazar arabasını aldım içine oyuncak ve eski kitaplarımı koydum. Pazara gittim. Pazarda onları açtım. Pazarcılar da bana çok destek oldular. Orada yaptığım satışla sokak hayvanları için markete gidip salam ve mama aldım. Onları da sokak hayvanlarına verdim. Bana destek oldukları için Gençlik Merkezine çok teşekkür ederim" dedi.

"Yiğit kardeşimize destek olduk"

Düzce Gençlik Merkezi Müdürü Samet İnce, yapılan çalışmanın güzel olduğunu ve ellerinde bulunan oyuncakları da Özgür'e verdiklerini belirterek, " Geçtiğimiz haftalarda sizin haberiniz üzerine Yiğit kardeşimizi sosyal medyada gördük. Dikkatimizi çekti. Özellikle Gençlik liderimiz Ramazan Beyin dikkatini çekti. Gencimizi merkezimize davet ettik. Biraz sohbet ettik. Gençlik Merkezimizi tanıttık ve Daha önceki projelerimizden kalan oyuncakları Yiğit Kardeşimize destek amacıyla verdik. Tabi sadece oyuncak desteği değil birde mama desteğinde bulunacağız kendisine. Böylece hem Yiğit Kardeşimize hem sokak hayvanlarına destek vermiş olduk. Hem de kendisinden başka canlıların olduğunu ve onları düşünen kardeşlerimizin varlığı da bizleri mutlu etti" ifadelerini kullandı. - DÜZCE