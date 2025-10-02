Yaşar Yavuz: Eğer İsrail Bizi Durdurursa 500 Gemiyi Göndereceğiz

Küresel Sumud Filosu'a yapılan saldırıda alıkonulan aktivist Yaşar Yavuz, İsrail'in 50 gemilik filolarını durdurması halinde bu sefer 500 gemiyle geleceklerini söyledi.

Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen soykırımın sona ermesi ve Gazze'deki ablukanın kırılması için Ağustos ayında onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, 46 ülkeden yaklaşık 496 aktivistin katılımı ile yola çıktı. Filo da aralarında Gaziantep'te yaşayan Gazeteci Yaşar Yavuz'un da bulunduğu 56 Türk bulunuyordu. Dün gece işgalci İsrail tarafından, tek gayeleri Gazze'de yaşanan ablukayı kırmak ve buraya insanı yardımları ulaştırmak olan filoya saldırı gerçekleştirildi.

Gazze kıyılarına yaklaşan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından uluslararası sularda müdahale gerçekleşti. 2 Ekim sabah saatlerinde gerçekleşen müdahalelerde Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, DeirYessine, GrandeBlu, Morgana, Hio, Seulle, AllIn, CaptainNikos, Florida, Karma, MohammadBhar ve Oxygono gemileri ve bu gemilerde bulunan aktivistler alıkonuldu.

Gaziantepli Yaşar Yavuz da sabah 04.00 sularında İsrail'in müdahale ettiği Seulle gemisinde yer alıyordu. Yavuz, İsrail kuvvetleri tarafından alıkonulması öncesinde kaydettiği videoda, hükümet yetkililerine önemli bir çağrıda bulundu. Yavuz, "Gazze doğru yol almaya devam ediyoruz. İsrail güçlerinin de bize doğru geldiği haberini aldık. Kararlılığımızda devam ediyoruz. Eğer İsrail güçleri bizi durdurursa 500 gemiyle Gazze'ye doğru geleceğiz. Bu ablukayı mutlaka kıracağız. Allahın izniyle Gazze özgür olacak" ifadelerini kullandı.

Yavuz'un meslektaşı olan kardeşi Ahmet Yavuz ise İsrail tarafından hukuksuz bir şekilde alıkonulan ağabeyi Yaşar Yavuz ve tüm aktivistlerin serbest bırakılması için gerekli girişimlerin yapılmasını istedi. Ahmet Yavuz meydanlarda seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirterek, "Soykırımcı İsrail Ordusu, uluslararası sularda uluslararası hukuku çiğneyerek abim Yaşar Yavuz ve aktivistleri gözaltına aldı. İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı uluslararası hukuka aykırı barbarca bir saldırıdır. İsrail bu saldırılarla kendi sonunu hazırlamaktadır. Filoda bulunan bütün aktivistler muhtemel her olasılığı göze alarak bu yola çıktılar. Tek gayeleri barışçıl yollarla Gazze'de yaşanan insanlık dramını durdurmak ve Gazze halkının sesini dünyaya duyurmaktı. Gazze'ye sahip çıkmak, Küresel Sumud Filosu'nu desteklemek tamamıyla vicdani bir meseledir. Tek gayeleri ablukayı kırmak ve Gazze'ye insani yardımları ulaştırmak olan Global Sumud Filosu'nun bu amaçlarına ulaşacaklarına inancımız tamdır. Vicdanlı tüm bireylerin bunu gündeme getirmesi önemlidir. Onlar denizden mücadeleyi sürdürürken bizlerde karadan Gazze'ye Küresel Sumud Filosu'na gereken desteği vermeliyiz. Devletimiz gözaltına alınan aktivistler için gerekli tüm girişimleri yapıyor ve yapmaya devam ediyor. Bizler de meydanlardan sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Katil İsrail'in Gazzelilere yönelik soykırımını nefretle kınıyor, gözaltına alınan tüm aktivistlerin en kısa zamanda serbest bırakılmasını bekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP