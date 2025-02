Yaşar Üniversitesi Öğrencisi Uluslararası Rhapsody Adana Piyano Yarışmasında Birincilik Ödülü Kazandı

Kısa sürede ülkemizin ve dünyanın saygın müzik yarışmaları arasına giren Uluslararası Rhapsody Adana Piyano Festivali ve Yarışması'nda, Yaşar Üniversitesine birincilik ödülü geldi.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Başar Can Kıvrak'ın yüksek lisans öğrencisi Emre Alptekin, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Rhapsody Adana Piyano Festivali ve Yarışması'nda E kategorisinde birinci oldu.

Opera sanatçısı aileden

Opera sanatçısı bir anne ve babanın çocuğu olan Emre Alptekin en büyük hayalinin uluslararası alanda başarılı bir konser piyanisti olmak olduğunu belirtti. Alptekin sözlerini şöyle sürdürdü: "Annem ve babam İzmir Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları, ağabeyim de İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda vurmalı çalgılar sanatçısı. Küçük yaşlardan beri müzikle iç içeyim. İlk olarak 4'üncü sınıfta Mersin Konservatuarı'nda piyano eğitimine başladım. 5'inci sınıfta ise Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda eğitimime devam ettim. Lisans eğitimimi burada bitirdim. Eğitimim süresince Dr. Öğretim Üyesi Demet Eytemiz ile çalıştım. Sonrasında da yüksek lisans eğitimi için Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi Başar Can Kıvrak'ın öğrencisi oldum. Hedefim uluslararası alanda başarılı bir piyanist olmak. Böyle bir yarışmada ödül almak benim için çok anlamlı."

İki derece birden

Dr. Öğretim Üyesi Başar Can Kıvrak da öğrencisi Emre Alptekin'in bu başarısıyla gurur duyduğunu belirterek, "Emre aldığı ödül ile hedeflediği gibi uluslararası alanda başarılı bir piyanist olma yolunda önemli bir aşama kaydetti. Yarışmada okul dışında konservatuvara hazırladığım öğrencilerimden Yiğit Özükan da C kategorisinde 2'nci oldu. Her ikisini de tebrik ediyorum" dedi. - İZMİR