Yaşar Üniversitesi'nden Depremzede Çocuklara Özel Proje

Yaşar Üniversitesi Psikoloji ve Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencileri Adıyaman'daki depremzede çocuklara yönelik hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi için bir araya geldi. Proje kapsamında çocuklar kendilerine özel tasarlanan üç boyutlu figürleri boyayarak kendi hediyelerini hazırlayacak.

Sosyal sorumluluk dersi kapsamında ortak proje hazırlayan Psikoloji ve Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencileri Adıyaman'da deprem bölgesinden 55 çocuğun hayallerini gerçekleştirdi. Yaşları 6-12 arasında değişen 55 çocuk, üniversiteli ağabey ve ablalarının tasarladığı figürler ve boyama kitaplarında sevdikleri çizgi kahramanları boyayacak.

Fatma Yaren Özkoçak, Berfin Sude Türü, Şafak Sayıldı ve Seçil Karaorman'ın koordinatörlüğünde hayata geçirilen proje ile ilgili bilgi veren Fatma Yaren Özkoçak, "Geçtiğimiz yıl Yaşar Üniversitesi Psikoloji Topluluğu olarak depremden etkilenen Hatay kentimizde bir kütüphane kurmuştuk. Orada edindiğimiz deneyimlerle dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu nedenle bu yıl yine deprem bölgesinde farklı bir kentte bir proje yapmak istedik. Bu yıl yaptığımız projede Çizgi Tasarım Topluluğu ile birlikte çalışmak çok güzeldi. Habitat Derneği Adıyaman Şubesi ile iletişime geçtik. Bölgede çocuklarla çalışmalar yürüten Tansu Çelik bize bu konuda destek oldu. Deprem bölgesinde yaşayan çocuklar için bir proje hayata geçirerek farkındalık yaratmak istedik. Konteynerde yaşayan 6-12 yaş aralığındaki 55 çocuğa onlar için tasarladığımız figürlerden oluşan kataloğu gönderdik. Çocukların katalogtan seçtikleri bu figürleri Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (YÜTAM) 3 boyutlu olarak ürettik. Bunları çocuklara göndereceğiz. Onlar da kendi belirledikleri figürleri istedikleri gibi renklendirerek kendi hediyelerini kendileri hazırlamış olacak. Aslında kendi hediyesinin tasarım sürecine katkı sağlamış olacak. Bu projeyi geliştirirken temel düşüncemiz çocukların aldıkları bu hediyelerle bağ kurmasını sağlamaktı" dedi.

Her çocuğa özel kart

Deprem bölgesinde yaraların tam anlamıyla sarılamadığını vurgulayan Fatma Yaren Özkoçak, "Üzerinde biraz zaman geçince yaşanan acılara alışılıyoruz. Hayat bizler için normal seyrinde devam ederken deprem bölgesinde özellikle çocuklar birçok zorlukla karşılaşıyor. Bu proje ile onlara hoş bir anı vermek istiyoruz. Çocuklara üç boyutlu figürleri, fırça, boya, ayrıca projeye katılan öğrencilerle birlikte düzenlediğimiz kart atölyesinde her çocuğa özel yazılan kartları, sosyal sorumluluk dersini alan çizgi film ve animasyon bölümünden Maya Dalman'ın tasarladığı resim defterleri ve Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç.Dr. Oya Mortan Sevi hocamızın bir kitabını da göndereceğiz. Bu noktada kitaplarını paylaşan Doç.Dr. Oya Mortan Sevi, Sosyal Sorumluluk dersi ile bizleri teşvik eden Öğretim Görevlisi Kevser Çimenli ve YÜTAM'ın olanaklarından faydalanmamızı sağlayan Öğretim Görevlisi Can Güvenir hocalarımıza destekleri için çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - İZMİR