Trump, 'Çok kızgınım' dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı

Trump kritik tarihi duyurdu! Putin ile bir araya geliyor
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

Türk büyükelçiliği önünde Türkiye'ye tehditler savurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram mesajında isim vermeden İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan, bayram mesajında cezaevindeki İmamoğlu'na yüklendi
Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Yaşar Kemal Şelalesi Yeniden Akmaya Başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesindeki Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle birlikte yeniden akmaya başladı. Doğa tutkunlarının ilgisini çeken şelale, yılın belirli zamanlarında yaklaşık bir ay süresince akıyor.

Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde yılın belli zamanlarında akan ve yazın kuruyan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle birlikte yeniden akmaya başladı.

Muradiye Kanyonu'nda yer alan ve ilçeye 10 kilometre mesafedeki şelale, yılda sadece bir ay akıyor. Bu nedenle doğa tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor. Havaların ısınması ve karların erimeye başlaması ile yeniden akmaya başlayan şelale, kanyonun ortasından dökülen sularıyla seyrine doyulmaz bir görüntü oluşturuyor.

Yaklaşık 40 metre yüksekten akan şelale dron ile görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Harun Altınkaynak, "Muradiye ilçesinde gizli kalmış Yaşar Kemal Şelalesi tam bir doğa harikası. Yazın kuruyan şelale, karların erimesiyle tekrar akmaya başladı. Tüm doğaseverleri bu güzel şelaleyi görmeye davet ediyoruz" dedi.

Ziraat mühendisi Kübra Ergin ise şelaleyi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Bu mevsimde kar sularının erimesi ile şelale akmaya başlıyor. Herkesi buraya bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yaşar Kemal Şelalesi Yeniden Akmaya Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADER ÇELİK - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.