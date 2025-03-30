Yaşar Kemal Şelalesi yeniden akmaya başladı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde yılın belli zamanlarında akan ve yazın kuruyan Yaşar Kemal Şelalesi, karların erimesiyle birlikte yeniden akmaya başladı.

Muradiye Kanyonu'nda yer alan ve ilçeye 10 kilometre mesafedeki şelale, yılda sadece bir ay akıyor. Bu nedenle doğa tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor. Havaların ısınması ve karların erimeye başlaması ile yeniden akmaya başlayan şelale, kanyonun ortasından dökülen sularıyla seyrine doyulmaz bir görüntü oluşturuyor.

Yaklaşık 40 metre yüksekten akan şelale dron ile görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Harun Altınkaynak, "Muradiye ilçesinde gizli kalmış Yaşar Kemal Şelalesi tam bir doğa harikası. Yazın kuruyan şelale, karların erimesiyle tekrar akmaya başladı. Tüm doğaseverleri bu güzel şelaleyi görmeye davet ediyoruz" dedi.

Ziraat mühendisi Kübra Ergin ise şelaleyi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, "Bu mevsimde kar sularının erimesi ile şelale akmaya başlıyor. Herkesi buraya bekliyoruz" şeklinde konuştu.