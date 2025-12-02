Yaşamlarının Ortasında Okuma Yazma Öğrendiler

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - 58 yaşındaki Meneş Kandil ve 55 yaşındaki kardeşi Zeliha Yıldız, yaşamlarının büyük bölümünü okuma yazma bilmeden geçirdi. Tunceli Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan okuma yazma kursuna giden kardeşler burada okuma yazma öğrendi. Meneş Kandil, "Kendimi çok mutlu hissediyorum. Çok büyük hediye sahibi oldum. Dünya benim oldu. O yüzden heyecandan uçuyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Okuma yazma bana bir arkadaş gibi oldu" dedi.

Tunceli'de, 55 ve 58 yaşındaki iki kız kardeşin okuma yazma öğrenme çabası, eğitimin her yaşta mümkün olduğunu gösterdi. 55 yaşındaki Zeliha Yıldız ve ablası 58 yaşındaki Meneş Kandil, çocukluk dönemlerinde sahip olamadıkları eğitim imkanını yetişkinlikte hayata geçirerek Tunceli Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursta okuma yazma öğrendi.

Babasının erkek kardeşlerini okula gönderdiğini fakat kız çocuklarını göndermediğini ifade eden Zeliha Yıldız, "Ben de düşündüm taşındım ve okuma yazma öğrenmeye karar verdim. Dünyaya ve insanlarımıza sağlık, huzur, mutluluk gelsin de, ne kadar öğrenirsek kardır. Evde boş oturacağıma heveslendim ve kursa yazıldım" dedi.

Okuma yazma bilmediği süreci "gözlerim kapalıymış" sözleriyle değerlendiren Yıldız, "Okuma yazma öğrendiğim için çok mutlu oldum. Sanki gözlerim kapalıydı ve yeniden açıldı. Sokakta bir şey bilmediğin zaman birisine sorma ihtiyacı hissediyorsun. Herkes kendi işi kendisi görebiliyor" diye konuştu.

"Kendimi çok mutlu hissediyorum"

Okuma yazma kursu açıldığını öğrenince hemen başvuru yaptığını söyleyen Meneş Kandil, "Dışarı çıktığımız zaman sokaklara bakıyorduk, üzülüyorduk. Sanki insanın gözleri görmüyor gibi bakıyorduk. Bir yeri tanımıyoruz, etmiyoruz ancak bir vatandaş geçecek ve biz ona soracaktık. Şimdi çok mutluyum, heyecanlıyım. Çocukken babama, niye beni okula göndermiyorsun? dedim. 'Okul bizden uzakta, biz uzağa kadınları göndermeyiz' dedi. Erkekleri neden okutuyorsun diye sordum, 'Onlar askere gidiyor, siz evdesiniz kadınsınız' dedi. Bunlar ilerde bir yere gider, yolu çıkaramaz diye düşünmediler bizi. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Çok büyük hediye sahibi oldum. Dünya benim oldu. O yüzden heyecandan uçuyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Okuma yazma bana bir arkadaş gibi oldu" ifadesini kullandı.