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Yasak kalktı, vatandaşlar Kapuz Plajı’na akın etti

Yasak kalktı, vatandaşlar Kapuz Plajı’na akın etti
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Zonguldak’ta olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle uygulanan bir günlük denize girme yasağının sona ermesinin ardından vatandaşlar yeniden sahillere akın etti.

Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle uygulanan bir günlük denize girme yasağının sona ermesinin ardından vatandaşlar yeniden sahillere akın etti. Hava sıcaklığının 26 dereceye ulaşmasıyla Kapuz Plajı'nda yoğunluk yaşandı.

Kentte geçtiğimiz günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları ve yüksek dalgalar nedeniyle denize girmek bir gün süreyle yasaklandı. Yasağın sona ermesi ve hava sıcaklığının yeniden yükselmesiyle vatandaşlar serinlemek için plajların yolunu tuttu.

Kentin en çok tercih edilen sahillerinden Kapuz Plajı da sabah saatlerinden itibaren vatandaşların akınına uğradı. Termometrelerin 26 dereceyi gösterdiği kentte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girerek serinledi, sahilde güneşlenerek güzel havanın tadını çıkardı.

Özellikle denize girme yasağının sona ermesinin ardından plajda hareketlilik yaşanırken, gün içerisinde yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Öte yandan hava ve deniz şartlarının zaman zaman değişebileceğine dikkat çekilirken, vatandaşların can güvenliği açısından yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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