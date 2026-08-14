350 Saka Kuşu Yasa Dışı Yurt Dışı Çıkışında Yakalandı, Doğaya Salındı

(ANKARA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 350 saka kuşuna el konulduğu ve özgürlüklerine kavuşturuldukları belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen kontroller sırasında, yasa dışı yollarla Suriye'ye çıkarılmak istenen 350 saka kuşuna el konulduğunu bildirildi. Açıklamada, üç kafes içerisinde ele geçirilen saka kuşlarının, gerekli işlemlerin ardından doğal yaşam alanlarına yeniden kazandırılmak üzere teslim alındığı kaydedildi.

BİR ŞAHSA 3 MİLYON 290 bin TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Açıklamada, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında iki şahsa 150 bin 416 TL idari para cezası, bir şahsa ise 3 milyon 290 bin TL tazminat bedeli uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, saka kuşlarının, su kaynağına yakın bir alanda doğaya salınarak yeniden özgürlüklerine kavuşturuldukları belirtilirken, yaban hayatının korunması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: ANKA