Haberler

350 Saka Kuşu Yasa Dışı Yurt Dışı Çıkışında Yakalandı, Doğaya Salındı

350 Saka Kuşu Yasa Dışı Yurt Dışı Çıkışında Yakalandı, Doğaya Salındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yasa dışı yollarla Suriye'ye çıkarılmak istenen 350 saka kuşuna el konulduğunu ve kuşların doğal yaşam alanlarına salındığını açıkladı. Olayla ilgili iki şahsa 150 bin 416 TL idari para cezası, bir şahsa ise 3 milyon 290 bin TL tazminat bedeli uygulandı. Genel Müdürlük, yaban hayatının korunması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

(ANKARA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen 350 saka kuşuna el konulduğu ve özgürlüklerine kavuşturuldukları belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen kontroller sırasında, yasa dışı yollarla Suriye'ye çıkarılmak istenen 350 saka kuşuna el konulduğunu bildirildi. Açıklamada, üç kafes içerisinde ele geçirilen saka kuşlarının, gerekli işlemlerin ardından doğal yaşam alanlarına yeniden kazandırılmak üzere teslim alındığı kaydedildi.

BİR ŞAHSA 3 MİLYON 290 bin TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Açıklamada, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında iki şahsa 150 bin 416 TL idari para cezası, bir şahsa ise 3 milyon 290 bin TL tazminat bedeli uygulandığı ifade edildi.

Açıklamada, saka kuşlarının, su kaynağına yakın bir alanda doğaya salınarak yeniden özgürlüklerine kavuşturuldukları belirtilirken, yaban hayatının korunması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: ANKA
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü

Kritik operasyon! Türk jetleri "Vur" emriyle havalanıp imha etti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu

İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Taciz iddiasıyla dövülen CHP'li vekil Yazgan'dan ilk açıklama! Bambaşka bir iddiası var

"Tacizci" denilerek dövülen vekilden tatmin etmeyen açıklama
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek gururla sunar!

Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getirildi

Dünyanın öbür ucuna gitti ama Türk polisinden kaçamadı! Hesap verecek
Süper Lig'de yeni dönem! Hacıosmanoğlu açıkladı

Süper Lig için müjdeleri verdi! Tartışmalar kökünden kesilecek
Mola vermek için girdikleri tesiste cansız beden buldular

Mola vermek için girdikleri tesiste korkunç manzarayla karşılaştılar