Yarım altın ödüllü yarışmada kadınlar, kilolarca domates kasasını koşa koşa taşıdı

27. Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen Kadınlar Matinesi, renkli görüntülere sahne oldu. Dereceye girenlere altın verilen yarışmada kadınlar, kilolarca ağırlıktaki domates kasalarını dakikalar içinde koşa koşa taşıdı.

Kumluca Atatürk Stadı'nda düzenlenen program kapsamında kadınlar arasında çeşitli yarışmalar düzenlendi. Katılımcılar, yarışmayı kazanmak için mücadele etti hem de eğlenceli anlar yaşadı. Alanı dolduran kadınların ilgiyle takip ettiği yarışmalarda zaman zaman renkli görüntüler oluşurken, katılımcılar festival coşkusunu hep birlikte yaşadı. Rekabet dolu mücadelelere sahne olan 3 yarışma eğlence dolu anlar yaşattı. 8 takımın mücadele ettiği Halat Çekme Yarışması'nda "Şen Kızlar" takımı birinci, "Bacılar" takımı ikinci oldu.

2 dakikada 17 domates dolu kasayı taşıdı

18 kadının katıldığı Domates Kasası Taşıma Yarışması'nda dereceye giren Hatice Işık 2 dakikada 17 kasa taşıyarak birinci oldu. Eda Karakaya 14 kasa taşıyarak ikinci, Ayşe Akyürek 13 kasa taşıyarak üçüncü oldu. Yarışmalar sonucunda dereceye giren yarışmacılara protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Yarışmalarda birinci olan altın, ikinciye çeyrek, üçüncüye ise gram altın verildi, ayrıca yine dereceye giren yarışmacılara sponsorlar tarafından ev eşyaları da verildi. Program yöresel sanatçı Özlem Şahin konseri ile sona erdi.

"Yarışmalara serada çalışarak hazırlanıyorum"

3 yıl üst üste domates kasası taşıma yarışmasını kazanan Hatice Işık; "Bu yarışmayı kazanıyorum. Kazanmaya da devam edeceğim. Yarışmalara serada çalışarak hazırlanıyorum. Ben Yörük kızıyım. Biz ailemiz tarafından böyle yetiştirildik" dedi.

Halat Çekme Yarışmasını kazanan Şen Kızlar ekibinden Süreyya Şen de, "Bu yarışmayı geçen yılda biz kazanmıştık. Bundan sonrada kazanmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim grupta kamyona tomruk odun yükleyen var. Kepçeci eşi olanda var. Bu yarışmayı kazanmaya devam edeceğiz. Çünkü güçlü bir ekibimiz var" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı