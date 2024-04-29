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Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi

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25 Mart'tan beri süren Yargıtay Başkanlığı seçiminde bugün 26. tur oylama yapıldı. Bu turda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime 27. tur oylamayla devam edilecek.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 26. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

26. TURDA DA SALT ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Yargıtay üyeleri, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti. Seçimin ilk 25 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle bugün 26. tur oylaması yapıldı.

26. TUR OYLAMA SONUCU

318 katılımın gerçekleştiği 26. tur oylamada 9 oy geçersiz sayıldı. Oylama sonucu şu şekilde:

Mehmet Akarca: 101,

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 109,

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 99

27. TUR OYLAMA YAPILACAK

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 27. tur oylamayla devam edilecek.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Akarca Yargıtay Yerel Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Yasef Behar:

Gelin penaltı atışları ile belırlıyelım

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Kurt Öztürk:

Oylamayi hep ayni kisiler yaparsa sonuc degismez ki, bir de 36 gunde bir sonuc cikmiyorsa yok artik. 3. secimden sonra salt cogunluk degilde en yuksek oyu alan kazansin.

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Kemal Bayram:

1 kişi çekilecek o kadar..sonuç çıkar zaten ısrarın sebebi nedir..kendi içlerinde anlaşamıyorlar..

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