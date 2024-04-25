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Yargıtay Başkanı seçimleri çıkmaza girdi: Yarış 26'ncı tura kaldı

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 25'nci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Yeni seçim 29 Nisan Pazartesi günü yapılacak.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi sona erdi. Yapılan başkanlık seçimlerinin 25'nci urunda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime katılım 322 olarak kaydedilirken, 13 boş oy kullanıldı ve 42 oy geçersiz sayıldı. Seçimler 26'ncı tur oylamayla devam edecek.

KERKEZ'İN ALDIĞI 136 OY YETERLİ OLMADI

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla sona erdi. Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için yapılan seçimin ilk 24 turunda hiçbir adayın 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle bugün 25'nci tur oylaması yapıldı. 24'ncü turda en fazla oyu alan 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün katılabildiği oylamada, Kerkez 136, Şentürk ise 131 oy aldı. Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 13 boş oy kullanıldı, 42 oy da geçersiz sayıldı.

Yargıtay Başkanı seçimleri çıkmaza girdi: Yarış 26'ncı tura kaldı

26'NCI TURDAN ÇIKACAK SONUÇ BEKLENİYOR

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 26'ncı tur oylamayla devam edilecek. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor. Yeni seçim 29 Nisan Pazartesi günü yapılacak.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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