Yargıtay 2. Ceza Dairesi başkanlığına Yusuf Kuzu seçildi
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Yargıtay 2. Ceza Dairesi başkanlığı için yapılan seçim sonucu Yargıtay Üyesi Yusuf Kuzu, dairenin yeni başkanı oldu.
Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan seçim sonucunda 2. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı daire üyesi Sayın Yusuf Kuzu seçilmiştir." ifadelerine yer verildi.
YUSUF KUZU KİMDİR?
Yusuf Kuzu, 24.02.1964 tarihinde doğmuştur. Sivas Ticaret Lisesi'ni bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini kısa dönem olarak Denizli'de yapmıştır.
Sivas hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Kuzu; sırasıyla Gümüşhane, Palu/Elazığ, Aydıncık/Yozgat, Kütahya ve Kütahya Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.
15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Yusuf Kuzu, 22.03.2023 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay İkinci Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiş olup halen bu görevini sürdürmektedir.
Kuzu evli ve dört çocuk babasıdır.