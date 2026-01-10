Haberler

Çatıda mahsur kalmış gibi bağırıp gençlerle oynayan kedi yine aynısını yaptı

Çatıda mahsur kalmış gibi bağırıp gençlerle oynayan kedi yine aynısını yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de tren istasyonunun çatısında mahsur kaldığı zannıyla gençler tarafından kurtarılmaya çalışılan yaramaz bir kedi, aynı durumla bir kez daha karşılaşarak dikkatleri üzerine topladı. Kedinin bu sefer de insanlarla oyun oynaması, çevredeki vatandaşları güldürdü.

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde çatıda mahsur kalmış gibi bağırıp kendisini kurtarmaya çalışan gençlerle oyun oynayan yaramaz Kedi, aynı şeyi bir kez daha yaparken görüntülendi.

Komik olay, Eskişehir Tren İstasyonu'nda meydana gelmişti. Garın çatısından bağıran bir kedinin mahsur kaldığını zanneden gençler hayvanı kurtarmak için seferber olmuştu ama operasyonları 'başarısız' sonuçlanmıştı. O anlara ait görüntüler görenleri güldürmüştü. Aynı kedi geçtiğimiz gün yine çatıda mahsur kalmış gibi bağırarak çevreden geçenlerin dikkatini topladı. Vatandaşların kurtarmak için uğraştığı hayvan, bir kez daha insanlarla oyun oynarken görüntülendi. Ertesi gün ise, yaramaz kedinin garın içerisindeki oturaklarda bulunduğu ve vatandaşlara kendisini sevdirdiği görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

"Çatı çığı" kabusu! 2 kişi kar altında kaldı, ilçe karanlığa gömüldü
Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk gücü
Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi

Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi
Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

"Çatı çığı" kabusu! 2 kişi kar altında kaldı, ilçe karanlığa gömüldü
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

"Son mesajım" deyip intihar edeceğini açıkladı