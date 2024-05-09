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Yaralı şahinin yardımına jandarmalar yetişti

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Amasya'nın Taşova ilçesinde devriye yapan jandarma ekipleri yolda buldukları yaralı şahinin yardımına yetişti. Altınlı köyü civarında devriye esnasında yol kenarında bir kuşun yattığını gören Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızıl Şahin olduğunu anladıkları kuşu araçlarına alıp karargaha götürdü. Bitkin halindeki kuşu besleyip su veren ekipler, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi görevlilerine teslim ettiler.

Yaralı şahinin yardımına jandarmalar yetişti

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde devriye yapan jandarma ekipleri yolda buldukları yaralı şahinin yardımına yetişti.

Altınlı köyü civarında devriye esnasında yol kenarında bir kuşun yattığını gören Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızıl Şahin olduğunu anladıkları kuşu araçlarına alıp karargaha götürdü.

Bitkin halindeki kuşu besleyip su veren ekipler, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi görevlilerine teslim ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Jandarma Taşova Amasya Hayvan Hakları Doğa Yerel Yaşam Güncel Haberler

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