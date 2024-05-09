Yaralı şahinin yardımına jandarmalar yetişti
Amasya'nın Taşova ilçesinde devriye yapan jandarma ekipleri yolda buldukları yaralı şahinin yardımına yetişti. Altınlı köyü civarında devriye esnasında yol kenarında bir kuşun yattığını gören Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızıl Şahin olduğunu anladıkları kuşu araçlarına alıp karargaha götürdü. Bitkin halindeki kuşu besleyip su veren ekipler, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi görevlilerine teslim ettiler.
Yaralı şahinin yardımına jandarmalar yetişti
AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde devriye yapan jandarma ekipleri yolda buldukları yaralı şahinin yardımına yetişti.
Altınlı köyü civarında devriye esnasında yol kenarında bir kuşun yattığını gören Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızıl Şahin olduğunu anladıkları kuşu araçlarına alıp karargaha götürdü.
Bitkin halindeki kuşu besleyip su veren ekipler, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi görevlilerine teslim ettiler.