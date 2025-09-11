Yaralı Şahin Daday'da Tedavi Altına Alındı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde orman işçisi tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Daday Orman İşletme Şefliği'nde çalışan operatör Efe Emeksizoğlu, ormanda yaralı şahinle karşılaştı. Emeksizoğlu, yaralı olduğunu fark ettiği şahine ilk müdahaleyi yaparak durumu Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yaralı şahin, tedavi edilmek üzere Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililere teslim edildi. - KASTAMONU