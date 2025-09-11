Haberler

Yaralı Şahin Daday'da Tedavi Altına Alındı

Yaralı Şahin Daday'da Tedavi Altına Alındı
Kastamonu'nun Daday ilçesinde orman işçisi Efe Emeksizoğlu tarafından yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde orman işçisi tarafından yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Daday Orman İşletme Şefliği'nde çalışan operatör Efe Emeksizoğlu, ormanda yaralı şahinle karşılaştı. Emeksizoğlu, yaralı olduğunu fark ettiği şahine ilk müdahaleyi yaparak durumu Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yaralı şahin, tedavi edilmek üzere Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililere teslim edildi. - KASTAMONU

