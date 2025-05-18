Yaralı Leylek Tedavi Edilip Doğaya Salındı

Yaralı Leylek Tedavi Edilip Doğaya Salındı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde hayvanseverler tarafından yaralı halde bulunan leylek, jandarma ve dernek üyeleri tarafından tedavi edilerek Nazilli'de doğal yaşam alanına salındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneğince hayvanseveler tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavisi ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde hayvanseverler tarafından yaralı olarak bir leylek bulundu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği üyeleri, yaralı leyleği bulunduğu yerden alarak gerekli tedavi ve rehabilitasyon sürecini başlattı. Veteriner gözetiminde yaklaşık 3 ay süren tedavi ve bakım sürecinin ardından sağlığına kavuşan leylek, Nazilli ilçesi Menderes Nehri kenarında doğal yaşam alanına bırakılarak özgürlüğüne kavuşturuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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