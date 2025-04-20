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Yaralı Kuşa Hastane Desteği

Yaralı Kuşa Hastane Desteği
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaralı halde bulunan bir kuş, vatandaş tarafından hastaneye getirilerek tedavi edildi. Veteriner kliniklerinin kapalı olması nedeniyle Daday Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli tarafından pansuman yapıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde vatandaş tarafından yaralı halde bulunan kuşun yarasına pansuman hastanede yapıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesi Çamkonak köyünde yaşayan Bahadır Demirci, yaralı halde bulduğu kuşu tedavi ettirmek için ilçe merkezine getirdi. İlçedeki veteriner kliniklerinin kapalı olduğunu gören vatandaş, kuşu Daday Devlet Hastanesi Daday Devlet Hastanesi Acil Servis Polikliniğine götürdü. Sağlık personelleri, vatandaşın isteğini kırmayarak kuşun yarasına pansuman yaptı. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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