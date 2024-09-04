Yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edilerek doğaya salındı

ISPARTA - Isparta'da vatandaşlar tarafından hafif yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya salındı.

Isparta'nın vatandaşlar tarafından Davraz Dağı sınırları içerisinde hafif yaralı halde bulunan kızıl şahin, Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim tarafından 2 gün buyunca tedavisi süren kızıl şahin tedavisi tamamlanmasının ardından ekiplerce bulunduğu alanda doğaya bırakıldı.