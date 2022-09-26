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Yanan yemekhane kısa sürede onarılarak öğrencilerin hizmetine sunuldu

Yerel Haberler

Yanan yemekhane kısa sürede onarılarak öğrencilerin hizmetine sunuldu

Geçtiğimiz hafta çıkan yangın sonrası kullanılamayacak hale gelen Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Yemekhanesi, kısa sürede onarılarak tekrar öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Geçtiğimiz hafta çıkan yangın sonrası kullanılamayacak hale gelen Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Yemekhanesi, kısa sürede onarılarak tekrar öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Merkez Yemekhanesi'nde çıkan yangın sonrası hemen tadilat başlatılmıştı. Bugün tadilat sona erdi ve yemekhane tekrardan üniversite öğrencileri için hizmete açıldı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı da yemekhanede öğrencilerle beraber yemek yedi. Basın mensuplarına açıklamalarda da bulunan Rektör Çomaklı, yangının hala neden çıktığının belirlenemediği belirterek, belediye ekipleri ve valiliğin de yardımıyla yemekhaneyi hızlıca tadilat ettiklerini söyledi. Rektör Çomaklı, yemekhanenin tekrardan öğrencilere hayırlı olmasını dilediğini ifade etti. Üniversite öğrencileri ise yangından sonra yemekhanenin bu kadar kısa sürede tekrar hizmete açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi Yerel Haberler

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