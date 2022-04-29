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Yanan aracını söndürmek isterken yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Tugay Göktürk - Yerel
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Yanan aracını söndürmek isterken yaralandı Çorum'da seyir halindeki bir araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

ÇORUM (İHA) - Yanan aracını söndürmek isterken yaralandı

ÇORUM - Çorum'da seyir halindeki bir araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Alevleri söndürmek isteyen sürücü ise yaralandı.

Olay, Çorum merkez Çepni Mahallesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir panelvan araç seyir halinde iken yanmaya başladı. Aracın motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede ön tarafı tamamen sardı. Görgü tanıklarının beyanına göre yanan aracını söndürmeye çalışan sürücü ellerinden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Tugay Göktürk - Yerel

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tragger, Yangın, Çorum, Yerel, Haberler

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