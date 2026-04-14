Gökyüzünde gülümseten anlar, paraşütçüyü çaya davet etti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde alçaktan uçan bir yamaç paraşütçüsünü çay içmeye davet eden vatandaş arasında ilginç anlar yaşandı. Sahile iniş yapan pilot, daveti geri çevirmeyerek vatandaşlarla kıraathanede bir araya geldi.

Olay, Kilimli ilçesinde geçen pazar günü meydana geldi. Arkadaşlarıyla bir kıraathanede oturan Okan Ece, evlerin çatılarına kadar alçalarak süzülen yamaç paraşütçüsünü fark etti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başlayan Ece, gökyüzündeki pilota seslenerek "Gel çay iç, gel" diyerek davette bulundu. Havadan sahile ineceğini belirten pilot, inişini güvenli bir şekilde tamamladıktan kısa bir süre sonra kıraathaneye gelerek Ece ve arkadaşlarının masasına misafir oldu.

Yaşanan o anları ve sonrasında kurulan dostluğu anlatan Okan Ece, olayın gelişimini şu sözlerle ifade etti:

"Pazar günü kıraathanede arkadaşlarla beraber çay içiyorduk. Havada paraşütün uçtuğunu gördük. Çok yakın uçuyordu kendisi. Ben de elime hemen telefonu aldım. Videosunu kaydetmeye başladım. İyice alçalınca arkadaşa 'Hadi gel çay içelim' deyip çaya davet ettim. Kendisi de sahile ineceğini söyledi. Bir süre sonra Kilimli sahiline indi. Yarım saat, 1 saat geçmeden yanımıza geldiler. Birlikte sohbet ettik. Çay içmeye geldiği için kendisine teşekkür ettim. Bir daha davet ettim. Çektiğim videoyu kendisine de attım. Başımızdan böyle bir olay geçti, tanışmış olduk." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı