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Yalova yerel haberleri... Yalova'da "Vefa Salman, Görevinin Başına" Pankartı Asıldı

Yerel Haberler

Gelen Yalova haberine göre Yalova’da görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman için Uğur Mumcu İş Merkezi’nin çatısına “Vefa Salman görevinin başına” yazılı afiş asıldı.

NEDİM GÜLER

Yalova'da görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman için Uğur Mumcu İş Merkezi'nin çatısına "Vefa Salman görevinin başına" yazılı afiş asıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 Ağustos tarihinde Yalova ziyaretinde AKP'liler meydanı gören binaya büyük boy pankart asmış, daha sonra yapılan belediye meclisi toplantısını da CHP'liler bu nedenle protesto ederek salondan ayrılmıştı.

Bu olaydan 15 gün sonra aynı binaya bu kez görevden uzaklaştırılan, bilirkişi raporlarından hakkında suçlama yöneltilmeyen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman için bir afiş asıldı. Afişte, Salman'ın yargılandığı davaya atfen "3. Bilirkişi raporu da temiz dedi" notu yer alırken, "Vefa Salman görevinin başına" yazısı yer aldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Yerel Haberler

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