Yalova haber | Kurtuluşun 100. Yılı, Altınova ve Ayvalık'ta İki Gün Boyunca Etkinliklerle Kutlanacak

Yalova haberler: Altınova ve Ayvalık’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılı, 2 gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ile kutlanacak.

Altınova ve Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılı, 2 gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ile kutlanacak.

14 Eylül sabah resmi törenlerle Altınova'da başlayacak kutlamalar çerçevesinde Altınova Belediye Hizmet Binası'nda "Milli Mücadele" sergisi açılacak. Ardından eğitimciler Kemal Girgin ve Ömer Erdem, "Milli Mücadelede Altınova'nın Yeri" konulu sempozyumda yüz yıl önce yaşananları bugüne taşıyacak. Sempozyum, Altınova Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Altınova Atatürk Kültür Merkezi'nde ayrıca "Önce Vatan" isimli tiyatro oyunu tiyatroseverlerle buluşacak.

14 Eylül Altınova'nın yüzüncü kurtuluş gününde Soner Olgun sahne alacak. Altınova Belediyesi Hizmet Binası önündeki konser, saat 20.30'da başlayacak.

YETKİN VE ORTAYLI'DAN 'MİLLİ MÜCADELE'NİN 100. YILI SEMPOZYUMU'

Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılı 15 Eylül günü de bir dizi etkinlikle kutlanacak. Sabah saatlerinde başlayacak resmi törenlerinden ardından Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi'nde "Milli Mücadele" sergisi açılacak. Aynı gün Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, gazeteci yazar Murat Yetkin ile Prof Dr. İlber Ortaylı'nın 'Milli Mücadele'nin 100. Yılı' konulu sempozyumuna ev sahipliği yapacak.

CAZ KONSERLERİNİN GÜÇLÜ SESİ MÜJDE KIZILKAN

15 Eylül Ayvalık'ın kurtuluşunun yüzüncü yılı ndolayısıyla Ayvalık Büyükpark Amfitiyatro'da senfonik pop konseri gerçekleştirilecek. Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Balıkesir Kültür Orkestrası'na, Türkiye'nin en güçlü caz konserlerinde ve festivallerinde yer alan Müjde Kızılkan, güçlü sesiyle eşlik edecek.