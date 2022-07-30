Yalova haber... Gelecek Partisi'nden Yalova'da Halk Ekmek Fabrikası Kurulması İçin İmza Kampanyası

NEDİM GÜLER

Gelecek Partisi, Yalova'da Halk Ekmek fabrikası kurulması için imza kampanyası başlattı. Yalova İl Başkanı Kürşat Emre Çandır, Yalova'yı yönetenlerin pek çok konuda olduğu gibi halk ekmek konusunda da üç maymunu oynadığını söyledi.

Cevdet Aydın Parkı'nda başlatılan imza kampanyasında açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Yalova İl Başkanı Kürşat Emre Çandır, bazı insanlar için ekmek fiyatının her şeyden önemli olduğunu söyledi.

"Ekonomik krizin derinden hissedildiği, kuruşların bile kıymete bindiği bu günlerde yoksulluk sınırının altında bir gelirle yaşamak durumunda olan binlerce insanımızın ucuz ekmeğe ulaşabilmesi için tek çaresi Halk Ekmek olarak görülüyor" diyen Çandır, pek çok ilde halk ekmek fabrikasının bulunduğunu ancak Yalova'da böyle bir imkan olmadığına değindi.

Çandır, şöyle devam etti:

"Bugün Hz. Ömer gibi sırtınızda un çuvalı ile fakir fukaranın kapısını çalmanızı beklemiyoruz. Ancak yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veren binlerce insanımızın ucuz ekmeğe ulaşmasını sağlamak da sizin boynunuzun borcudur. Bugün Samsun, Karaman Van, Halk Ekmek yiyor. Düzce Batman Gebze, Halk Ekmek yiyor. Çanakkale Çorum Çarşamba, Halk Ekmek yiyor. Mardin, Antalya İzmir, Halk Ekmek yiyor. ve bugün yanı başımızda İstanbul, Bursa Kocaeli Halk Ekmek yiyor. Dolayısıyla Halk Ekmek her yerde. ve bugün Yalova'yı yönetenler, YADO konusunda olduğu gibi raylı sistem konusunda olduğu gibi, Halk Ekmek konusunda da üç maymunu oynuyor."

Gelecek Partisi Yalova İl Başkanı Çandır, ildeki fırıncılarla iş birliğine gidilmesi gerektiğini ifade ederek, vatandaşları kampanyaya destek olmaya çağırdı. Çandır, sembolik olarak 600 ekmeği vatandaşa ücretsiz olarak dağıtacaklarını kaydetti.