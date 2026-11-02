Yalova'da yoğun bakım hemşiresi Ayla Koca, Kristal Kelepçe Ödülleri'nde ikinci oldu

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Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Ayla Koca, Türkiye Polisiye Yazarları Birliği tarafından düzenlenen VIII. Kristal Kelepçe Ödülleri'nde ikincilik elde etti.

Sağlık alanındaki mesleğinin yanı sıra yazarlık çalışmalarını da sürdüren Ayla Koca, polisiye edebiyat alanındaki başarısıyla dikkat çekti. İlk romanını 2014 yılında yayımlayan Koca, paranormal polisiye türünde eserler kaleme alıyor.

Daha önce "Kıyam Zamanı" adlı romanıyla Kristal Kelepçe Ödülleri'nde ilk dört eser arasına giren Koca, son başarısıyla yazarlık kariyerinde önemli bir derece daha elde etti.

Ödül başarısının mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Koca, kendisini destekleyen okuyucularına ve dostlarına teşekkür etti.

Yoğun bakımda hastaların yaşam mücadelesine destek veren Koca, edebiyat alanındaki üretkenliğiyle de mesleki yaşamının dışında önemli bir başarıya imza attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı